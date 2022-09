Incêndio em karaoke causa 12 mortos e sete feridos no Vietname

© Vietnam News/AFP

Pelo menos 12 pessoas perderam a vida e outras sete ficaram feridas na noite de terça-feira durante um incêndio num estabelecimento de diversão noturna na província de Binh Duong, no sul do Vietname.

As autoridades locais confirmaram esta quarta-feira aos meios de comunicação o número de mortos e disseram que os bombeiros conseguiram resgatar um número indeterminado de pessoas ainda com vida, de acordo com o portal de notícias VnExpress.

O incêndio teve início por volta das 21h00 (15h00 em Lisboa) num estabelecimento de karaoke de três andares na cidade de Thuan An, cerca de 20 quilómetros a norte da cidade de Ho Chi Minh, sendo a origem das chamas ainda desconhecida.

O incêndio espalhou-se rapidamente pelo estabelecimento, deixando cerca de 40 pessoas presas no interior do recinto, algumas das quais saltaram de varandas e janelas, a uma altura de oito metros para salvar a vida, segundo a comunicação social.

Os bombeiros, apoiados por 13 camiões-cisterna, demoraram cerca de 40 minutos a extinguir as chamas.

As autoridades abriram uma investigação para esclarecer a origem do incêndio.