Incêndio em navio ao largo da costa grega causa um ferido

Um ferido num incêndio ao largo da costa grega © EPA

Por Clara Maria Oliveira com agências 18 Fevereiro, 2022 • 09:36

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira num navio de cruzeiro com bandeira italiana enquanto navegava pelo Mar Jónico, terminando com um membro da tripulação ferido, entre as quase 300 pessoas a bordo, disse a guarda costeira grega.

O Euroferry Olympia transportava 239 passageiros e 51 tripulantes a bordo, bem como veículos. O navio, que se dirigia para Itália a partir da cidade portuária grega de Igoumenitsa, deflagrou às 4h30 da manhã locais (2h30 em Portugal).

O membro da tripulação que ficou ferido tinha 42 anos de idade, disse um oficial da guarda costeira à AFP. Imagens da televisão mostraram o homem, caminhando com dificuldade e a ser ajudado por bombeiros. Foi transportado para Corfu num barco de patrulha da guarda costeira e foi hospitalizado com dificuldades respiratórias, de acordo com relatos dos meios de comunicação locais.

"Os passageiros do navio de cruzeiro foram transferidos sãos e salvos em barcos de salvamento para Corfu", disse Rodi Kratsa, a governadora da região das Ilhas Jónicas à emissora pública grega ERT TV.

Algumas imagens da televisão local mostraram o navio, propriedade das Linhas Grimaldi italianas, envolto em chamas.

A causa do incêndio, que deflagrou ao largo da ilha grega de Ereikousa, é ainda desconhecida.

Os barcos de patrulha e reboque da guarda costeira grega deslocaram-se prontamente para o local. Para a operação de resgate, foi utilizada uma fragata e dois helicópteros.

Existe um tráfego marítimo intenso entre os portos gregos ocidentais de Igoumenitsa e Patras e os portos italianos de Brindisi e Ancona.

O último incêndio de um navio no Mar Adriático ocorreu em dezembro de 2014 no ferry italiano Norman Atlantic. Na altura, treze pessoas morreram no incidente.