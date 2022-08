Incêndio faz explodir depósito de munições do exército russo na Crimeia

Explosão do depósito de munições causou ferimentos em dois civis © EPA

Um depósito temporário de munições do exército russo explodiu esta terça-feira na Crimeia devido a um incêndio, disse o Ministério da Defesa russo.

No comunicado, o ministério informou que o incêndio que provocou a explosão do depósito e cujas causas são desconhecidas ocorreu às 03h15 numa unidade militar localizada perto da cidade de Maiskoe.

O governador da Crimeia, Sergey Aksionov, disse que dois civis ficaram feridos.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA