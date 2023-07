Incêndio nas Canárias obriga à retirada de mais de 4200 pessoas

Tijarafe é uma das localidades evacuadas © AFP

Mais de 4.200 pessoas foram retiradas de casa, devido a um grande incêndio florestal que começou, na madrugada de sábado, na ilha espanhola de La Palma, nas Canárias.

As chamas irromperam na área de Puntagorda, tendo já consumido cerca de 4.650 hectares, de acordo com a rádio espanhola Onda Cero, que cita as declarações do Presidente das Canárias, Fernando Clavijo, em conferência de imprensa.

Fernando Clavijo adiantou que mais de uma centena de operacionais estiveram no terreno, durante a noite, e que, esta manhã, já se juntaram ao combate ao fogo onze meios aéreos.

86 Militares del #BIEM2 parten a bordo de un A-400 del @EjercitoAire desde la Base Aérea de Morón, rumbo a #LaPalma, para reforzar el dispositivo @UMEgob que interviene en el #IFPuntagorda pic.twitter.com/CkBxNQdr9E - UME (@UMEgob) July 16, 2023

Os municípios de Tijarafa e Puntagorda são os mais afetados, com 4.255 pessoas retiradas - duas centenas das quais tiveram de se abrigar num pavilhão municipal e de ser assistidas pela Cruz Vermelha.