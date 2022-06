Incêndio num edifício de Daegu na Coreia do Sul faz pelo menos sete mortos

© AFP

Por Lusa 09 Junho, 2022 • 07:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos sete pessoas morreram e 46 ficaram feridas num incêndio que deflagrou esta quinta-feira num edifício de escritórios na cidade de Daegu, no sudeste da Coreia do Sul.

De acordo com os serviços de emergência sul-coreanos, citados pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, por volta das 10h55 (02h55 em Lisboa), ouviu-se uma explosão no segundo andar do edifício de sete pisos, começando posteriormente a sair fumo negro.

Um contingente de 160 bombeiros extinguiu o fogo em 20 minutos.

Prosseguem as operações de resgate no interior do edifício.