Incêndios na Austrália afetaram 75% da população

© Sean Davey/EPA

Por AFP 18 Fevereiro, 2020 • 12:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os incêndios florestais na Austrália afetaram quase 18 milhões de australianos, o equivalente a 75% da população do país, afirma um estudo publicado esta terça-feira que destaca a perda de confiança no Governo. O trabalho, realizado pela Universidade Nacional da Austrália, mostra as consequências para a população dos incêndios que, durante cinco meses, fizeram mais de 30 mortos e destruíram milhares de casas.

"Quase todos os australianos foram afetados pelos incêndios e muitos sofrerão as consequências durante os próximos anos", explicou Nicholas Biddle, professor de Ciências Sociais.

O estudo, com uma mostra de 3000 pessoas, aponta para que 14% da população adulta - quase três milhões de habitantes - tenha sido diretamente afetada pelos fogos, vendo-se obrigadas a abandonar as suas casas ou a vê-las serem destruídas ou danificadas.

Quase 15 milhões de australianos foram afetados indiretamente pelos incêndios, pelo fumo tóxico ou viram-se obrigados a mudar os planos para as férias. O alcance, que surpreendeu os coordenadores do estudo, é motivo de preocupação para o Governo, acusado de não ter dado as respostas corretas à crise e de não demonstrar preocupação suficiente com as alterações climáticas.

Os cientistas apontam o aquecimento global como causa para o agravamento dos incêndios, propagados de forma especialmente intensa este ano pelo clima seco e quente. O primeiro-ministro Scott Morrison foi criticado por ter ido de férias para o Hawai durante a crise e por ter rejeitado uma redução mais intensa das emissões de gases com efeit de estufa.

"Apenas 27% dos entrevistados afirmou ter confiança ou muita confiança no Governo", disse Biddle. Os números representam uma queda de 11% em três meses.

Entre os que votaram nos conservadores nas eleições legislativas de maio, o apoio à construção de minas de carvão caiu de 72% antes da crise para 57% em janeiro. O Governo é um firme defensor da indústria de mineração australiana.