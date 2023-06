Incêndios no Canadá colocam país em situação "muito grave"

© Andrej Ivanon/AFP

Os incêndios florestais já destruíram, desde o início de maio, o equivalente a cinco milhões de campos de futebol no Canadá. Milhares de bombeiros estão a combater os mais de 400 incêndios ativos - 250 deles estão fora de controlo - e a situação mais complicada vive-se no Quebec, onde lavram mais de cem incêndios que já obrigaram à retirada de milhares de pessoas.

As autoridades lamentam os poucos meios de combate e a falta de água, com o líder do governo da província a admitir que não vai ser possível travar a destruição de localidades mais pequenas. François Legault já explicou que as atenções estão voltadas para a região administrativa Abitibi-Témiscamingue e as previsões meteorológicas não são animadoras, sem previsão de chuva nos próximos cinco dias.

"É o que nos faz termos a certeza de que temos de concentrar-nos em Abitibi", explicou Legault.

Este pode ser o pior ano de sempre no que respeita a incêndios florestais no Canadá e já chegaram ao país mais de mil bombeiros dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. A estes, juntam-se centenas de membros das Forças Armadas que estão no terreno a prestar auxílio às populações.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, já falou ao país para admitir que a situação é "muito grave" em todo o território.

Até ao momento, 26 mil pessoas já foram ou vão ser retiradas das zonas onde vivem, muitas por causa do fumo, e o próprio primeiro-ministro já chamou a atenção para os alertas devido à má qualidade do ar.

As pessoas mais vulneráveis têm estado impedidas de praticar atividades ao ar livre e as crianças não brincam nos recreios, "tendo de ser mantidas no interior".

A espessa camada de fumo destes incêndios têm conferido uma tonalidade ocre aos céus do Sul do Canadá e do Norte dos Estados Unidos.

Nas últimas horas, a qualidade do ar em Toronto baixou e está entre as piores do mundo, levando as escolas da cidade a reduzir todas as atividades ao ar livre, e o mesmo aconteceu em Nova Iorque e Washington.

Há imagens que mostram a Estátua da Liberdade e o Capitólio envolvidos por uma névoa amarela e, em alguns pontos de Nova Iorque e de Filadélfia foram emitidos avisos vermelhos devido à má qualidade do ar.

As autoridades alertam os residentes para que se preparem: a situação vai durar vários dias. Só nas últimas 24 horas, a qualidade do ar em Toronto foi pior do que a de Lahore, no Paquistão.

A de Nova Iorque já esteve num nível comparável ao de Nova Deli, na Índia, e é esta quarta-feira uma das piores do mundo.