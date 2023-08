Incêndios "sob controlo" na ilha italiana da Sardenha

Apesar da melhoria da situação, a Proteção Civil declarou para esta segunda-feira um alerta vermelho em Sardenha © Giovanni Isolino/AFP (arquivo)

Por Lusa 07 Agosto, 2023 • 14:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os incêndios na ilha italiana da Sardenha, que fizeram quatro feridos e obrigaram à retirada de várias centenas de pessoas das suas casas no domingo, estão "sob controlo", disseram esta segunda-feira fontes da Proteção Civil regional.

"Atualmente a situação está absolutamente sob controlo. Todos os incêndios foram extintos, exceto um, em San Giovanni", disse à agência de notícias EFE Pietro Massida, responsável pela vigilância do combate a incêndios na Sardenha.

Durante esta noite, explicou Massida, alguns focos foram reativados, sobretudo na zona de Podensa, no nordeste da ilha, onde o incêndio de domingo provocou ferimentos a três moradores e cerca de 600 pessoas foram retiradas das suas casas.

Isso obrigou alguns meios aéreos a sobrevoar a área, mas finalmente todos os incêndios foram extintos, exceto o que afeta San Giovanni, na área de Podensa, onde um helicóptero ainda está a trabalhar, acrescentou Pietro Massida.

Além disso, confirmou que todas as pessoas regressaram às suas casas, com exceção de uma família que aguarda que as autoridades confirmem a segurança da sua residência.

Já foi extinto um outro grande incêndio registado na zona de Quartu, na zona turística de Nuoro e nos arredores de Cagliari, na costa sudeste da ilha, onde um bombeiro ficou ferido durante as operações de combate ao fogo num parque de campismo, que foi devastado.

Apesar da melhoria da situação, a Proteção Civil declarou para esta segunda-feira um alerta vermelho, sobretudo nas zonas leste e sul da ilha, depois de no domingo terem sido reportados 42 incêndios, 12 deles de grande dimensão.

Sobre a origem dos incêndios, Massida declarou à EFE que é preciso esperar pelos resultados das investigações que estão a ser feitas pelos agentes do corpo florestal da ilha, mas que está "convencido que a maioria" foram originados por fogo posto.

O presidente da região da Sardenha, Christian Solinas, "instruiu o Corpo Florestal Regional a intensificar as investigações em todo o território, a fim de identificar e levar os responsáveis à justiça", segundo um comunicado.

A principal associação agrícola italiana, Coldiretti, lamentou que "centenas de hectares de terra" tenham sido queimadas na costa leste da ilha e alertou que 60% dos incêndios em Itália são iniciados por fogo posto.

A Sardenha, uma das maiores regiões turísticas de Itália durante as férias de verão, até agora tinha sido poupada dos incêndios, que nas últimas semanas devastaram a outra grande ilha do país, a Sicília, onde centenas de hectares arderam.