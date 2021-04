Incidência acumulada em sete dias na Alemanha subiu para 129,2 casos por cem mil habitantes

Dresden © EPA

A incidência acumulada de Covid-19 em sete dias na Alemanha subiu para 129,2 casos por 100 mil habitantes, face aos 120,2 de sábado e aos 127,0 da semana anterior.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 17.855 novas infeções pelo coronavírus, quase 5700 a mais do que no domingo passado, dia 4.

O número de mortos num dia subiu para 104, em comparação com os 68 de há uma semana, de acordo com dados do Instituto de Virologia Robert Koch (RKI), atualizados hoje de manhã.

O pico de incidência registou-se no dia 22 de dezembro de 2020, com 197,6 novas infeções por cem mil habitantes numa semana, sendo que em 28 de janeiro caiu para menos de cem, pela primeira vez em três meses.

Em meados de fevereiro chegou a cair para menos de 60 e depois começou novamente a aumentar com o avanço da variante britânica do coronavírus na Alemanha.

O número máximo de infeções foi registado no dia 18 de dezembro de 2020, com 33.777 novas infeções num dia, e o número de óbitos em 14 de janeiro, com 1244.

O fator de reprodução semanal é 1,02, o que significa que a cada 100 infetados contagia, em média, outras 102 pessoas.

O RKI alerta que os números devem ser interpretados com cautela, já que durante o feriado da Páscoa, que na maioria dos estados federais termina este domingo, são feitos menos exames.

O presidente do RKI, Lothar Wieler, vincou, na sexta-feira, que, no entanto, há outros dados, como a ocupação das Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que mostram a evolução da pandemia e falou de uma situação "muito, muito séria".

Assim, 4.532 pacientes com Covid-19 tinham sido internados em UCI no sábado, o que representa mais 17 num dia, dos quais 2.534 (56%) necessitam de respiração assistida, segundo dados da Associação Alemã Interdisciplinar para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Num dia, as UCI receberam 409 novos pacientes com Covid-19 e 98 dos internados morreram.

Atualmente, as UCI têm 20.586 camas ocupadas.

O número de casos positivos desde o início da pandemia totaliza 2.998.268, sendo que cerca de 2.671.200 estão dados recuperados.

Já o número de mortes com o coronavírus é de 78.353.

Numa semana, as autoridades de saúde relataram 107.424 novas infeções e o RKI estima que os casos ativos totalizem, atualmente, cerca de 248.800.

Até hoje, na Alemanha 4.910.308 pessoas já receberam as duas doses da vacina, o que corresponde a 5,9% da população. Cerca de 12.670.288 pessoas (15,2%), receberam pelo menos uma dose.

Nas últimas 24 horas, 476.923 cidadãos receberam a primeira dose da vacina e outros 70.803 a segunda.

