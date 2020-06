"Incidente grave." Várias pessoas esfaqueadas em Reading, no Reino Unido

© AFP

Um esfaqueamento em Reading, no Reino Unido, terá resultado na morte de várias pessoas. A polícia de Thames Valley refere-se apenas ao acontecimento como "incidente de grande gravidade" e adianta no Twitter ter sido detido um suspeito.

De acordo com o jornal Telegraph, a polícia já está no local a investigar o incidente e as autoridades pedem à população que evitem o local.

Police attended at around 7pm along with other emergency services.



Officers arrested a man at the scene who is now in police custody. - Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020

Este incidente aconteceu depois de uma manifestação contra o racismo.

Em atualização