Seis feridos após "incidente grave" em Glasgow. Suspeito abatido

Seis pessoas, entre elas um polícia, ficaram feridas esta sexta-feira após um esfaqueamento junto a um hotel no centro da cidade de Glasgow, confirmou a polícia escocesa, citada pelo The Guardian. O suspeito da autoria do ataque foi abatido.

A polícia escocesa alertou que está a lidar com um "sério incidente" no centro de Glasgow e pediu à população para evitar a área. "O indivíduo atingido a tiro pela polícia morreu. Seis outras pessoas estão no hospital para receber tratamento, incluindo um polícia que está em estado crítico mas estável", lê-se num comunicado.

Serious police presence in West George Street, Glasgow just now. Armed police entering a building. Anyone know what"s going on? pic.twitter.com/aplqcywWrN - Adele Mills (@MillsAdele) June 26, 2020

Segundo reporta a agência noticiosa Associated Press (AP) a partir de Londres, a zona, nomeadamente na West George Street, está com um forte contingente policial, e mais de uma dezena de veículos das forças de segurança.



Num boletim sobre o tráfego divulgado hoje, o Conselho Municipal de Glasgow indicou que, devido a um "acidente policial sério", várias ruas estão encerradas.

We appreciate families of police officers in #Glasgow will be anxious to hear that a police officer has been stabbed. Please be aware the family of the officer has been notified and is being supported by the service. - ScotsPolFed (@ScotsPolFed) June 26, 2020

O primeiro-ministro britânico Boris Johson já lamentou o "terrível incidente" e agradeceu a intervenção dos "corajosos serviços de emergência".

Nicola Sturgeon, líder do governo escocês, lamentou o sucedido e, no Twitter, deixou um pedido especial: "Não partilhem informações que não foram confirmadas."

A líder do Conselho da Cidade de Glasgow, Susan Aitken, pede no Twitter que se ninguém se aproxime da zona do incidente.