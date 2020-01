"Incrivelmente raro." Túmulo com dois mil anos encontrado em Inglaterra

As escavações foram feitas antes da construção de 175 habitações © Archaeology South-East/Twitter

Por TSF 29 Janeiro, 2020 • 15:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um túmulo de um guerreiro com dois mil anos foi encontrado em Chichester, West Sussex, em Inglaterra, avança a Sky News. A descoberta feita pela equipa da Archaeology South-East, da University College London, é considerada "incrivelmente rara", sendo uma das poucas conhecidas no Sul de Inglaterra que remete para o período entre o final da Idade do Ferro e o início da época romana.

O túmulo foi detetado durante uma escavação que aconteceu antes da construção de 175 habitações nas proximidades de Chichester. Dentro dele foi encontrada uma lança de ferro com uma bainha altamente decorada, mas o esqueleto não foi encontrado. Os arqueólogos estão a investigar a identidade e o estatuto social do indivíduo.

Jim Stevensen, o investigador que está a coordenar as investigações de pós-escavação, disse, citado pelo canal de televisão britânico, que "tem havido muita discussão sobre quem podem ter sido as pessoas enterradas na tradição guerreira." "Será que eram realmente guerreiros ou apenas foram enterrados com as armadilhas de um?", questionou, acrescentando que, "embora as condições do solo tivessem destruído o esqueleto, os materiais descobertos sugerem que o indivíduo foi alguém importante".

Os estudos sobre a lança e a bainha encontradas revelaram uma decoração de liga de cobre, bastante visível quando a lança estava em uso. Um raio-X mostrou ainda linhas pontilhadas que podem remeter para os restos de uma peça de roupa usada pelo indivíduo quando foi enterrado. Os arqueólogos descrevem esta descoberta como "empolgante", visto que os indícios de roupa são bastante raros.

Os estudos já realizados revelam que o esqueleto do indivíduo não foi encontrado © Archaeology South-East/Twitter

Foram também encontrados restos de um recipiente de madeira que pode ter sido usado para colocar o indivíduo no túmulo e ainda quatro frascos de cerâmica feitos de argilas locais que, normalmente, eram utilizados para a preparação de alimentos e arrumações. Dentro do túmulo, é muito provável que estes frascos sejam "oferendas funerárias", com o propósito de manter o falecido na vida após a morte.