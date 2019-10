Independentistas chegam a acordo para exigir autodeterminação sem novo referendo

Por Beatriz Morais Martins com Sara Beatriz Monteiro 22 Outubro, 2019 • 12:44 Partilhar este artigo Facebook

Os três partidos independentes da câmara catalã chegaram a acordo num texto comum, no qual reivindicam a autodeterminação e contestam a sentença atribuída a 12 independentistas catalães, adianta o El Periódico.

De acordo com o site do jornal, o texto pede uma ''solução democrática'' para o conflito entre Espanha e a Catalunha e rejeita a monarquia. Os três partidos (Esquerda Republicana da Catalunha, Candidatura de Unidade Popular e Juntos pela Catalunha) pedem ao governo que promova iniciativas políticas e institucionais para o conflito. O texto sublinha ainda a importância de evitar um novo referendo, uma proposta lançada na semana passada pelo Presidente Catalão, Quim Torra.

Ao todo, são 15 pontos, nos quais estão expressos também a defesa da liberdade de expressão de todos os deputados e a contestação da decisão do Supremo Tribunal, que no entender dos independentistas, abre um precedente perigoso porque todas as formas de protesto podem ser consideradas crime.