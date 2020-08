Índia anuncia nova fase de desconfinamento apesar de aumento de casos

© EPA

A Índia anunciou este sábado a quarta fase de abrandamento no confinamento iniciado em 25 de março para conter a pandemia de Covid-19, dando um novo impulso no regresso à normalidade, apesar do número crescente de casos.

Esta nova fase, que estará em vigor de 01 a 30 de setembro, autoriza a reabertura dos serviços de metro "de forma gradual" e com medidas de segurança, um processo que terá lugar a partir de dia 07, informou o Ministério do Interior.

É também autorizada a realização de eventos de entretenimento, de desporto, políticos, culturais, religiosos e académicos a partir de dia 21, podendo juntar até cem pessoas.

Com esta flexibilização, a Índia relança o funcionamento de boa parte das suas atividades económicas, permitindo novamente a mobilidade de massas e com ela um regresso ao trabalho até agora reduzido pelos limites nos serviços de transporte.

Embora o encerramento de escolas e centros educativos permaneça, o Governo autorizou o regresso de 50 por cento do corpo docente para atividades relacionadas com aulas 'online' e assessorias.

As restrições vão manter-se pelo menos até 30 de setembro em zonas com um número mais significativo de casos.

De acordo com os números oficiais, a Índia atingiu um total de 3.463.972 casos confirmados de Covid-19, com mais 76 mil novas infeções reportadas nas últimas 24 horas e um total de 62.550 mortes.

O aumento constante de casos mantém a Índia como o terceiro país do mundo mais afetado, a seguir aos Estados Unidos e Brasil. Apesar dessa situação, as autoridades salientaram a necessidade de reativar a economia de uma nação com 1.300 milhões de habitantes.