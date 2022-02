Índia baixa pela primeira vez este ano barreira dos 20 mil casos diários

O número de casos nas últimas 24 horas foi de 19.968, o número mais baixo desde os 16.700 casos positivos registados a 31 de dezembro © Punit Paranjpe/AFP

A índia baixou este domingo, pela primeira vez este ano, a barreira dos 20 mil novos casos diários de infeção por Covid-19, deixando para trás uma terceira vaga com poucas hospitalizações causadas pela variante Ómicron.

O Ministério da Saúde local afirmou, em comunicado, que o número de casos nas últimas 24 horas foi de 19.968, o número mais baixo desde os 16.700 casos positivos registados em 31 de dezembro, quando a onda de infeções estava em plena ascensão e atingiu o pico no final de janeiro com quase 350.000 casos.

Além disso, a taxa de positividade caiu para 1,68%, quando há cerca de um mês rondava os 17%.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a pandemia só está sob controlo num país se a taxa de positividade for inferior a 5%.

Com estes últimos números, o total de infeções registadas desde o início da pandemia na Índia situa-se agora nos 42,8 milhões, e este país asiático está apenas atrás dos Estados Unidos, com mais de 78 milhões de casos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Além disso, com 673 mortes ligadas ao coronavírus nas últimas 24 horas, o número de mortes na Índia desde o início da pandemia subiu para 511.903, igualmente atrás dos EUA, com 935.000 mortes e do Brasil, com 644.000.

No entanto, vários estudos e peritos assinalaram que o número real de mortes na Índia poderia ser dez vezes superior aos números oficiais, porque as mortes fora das unidades de saúde, especialmente durante o caos desencadeado durante a segunda vaga, entre abril e maio de 2021, foram negligenciadas.

