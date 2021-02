Indonésia com inundações em tom carmesim causa frenesim nas redes sociais

A cor única teve origem numa tinta de tecido inofensiva © AFP

Uma aldeia da Indonésia foi inundada por água de cor carmesim, depois de uma torrente ter atingido um centro de tingimento de tecidos no centro de Java. O acontecimento está a gerar frenesim nas redes sociais.

Moradores de Jenggot, perto da cidade de Pekalongan, foram vistos a nadar nas águas vermelho-sangue no sábado, e muitos partilharam online imagens do fenómeno, adianta a agência France Press. A chuva arrastou os pacotes de corante e a água das ruas ficou ficou com cor vermelho carmesim.

As autoridades confirmaram que a cor única teve origem numa tinta de tecido inofensiva, usada por várias fábricas na região. A cidade de Pekalongan é conhecida pela indústria têxtil artesanal, com muitas indústrias caseiras a florescer por todo o município.

"Não despejaram o corante propositadamente, mas várias indústrias domésticas foram inundadas, e os pacotes de corante foram levados pela água", admitiu à AFP o representante da proteção civil local Dimas Arga Yudha.

O corante não é tóxico nem perigoso. As autoridades locais recorreram a bombas para drenar a área inundada, que foi limpa em menos de uma hora.

As inundações são muito comuns em todo o arquipélago da Indonésia, em especial durante a estação das chuvas. Em janeiro, pelo menos 21 pessoas morreram e mais de 60 mil foram alertadas para abandonar as suas casas depois de uma série de grandes enchentes ter atingido Kalimantan do Sul.

