Inflação em Espanha modera crescimento para 7,3% em outubro

Os preços em Espanha aumentaram 7,3% em outubro, comparando com o mesmo mês de 2021, segundo dados oficiais desta terça-feira que confirmam a moderação da inflação, apesar da maior subida dos alimentos desde 1994.

A inflação de 7,3% em outubro confirmada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Espanha é 1,6 pontos inferior à de setembro (8,9%).

A descida dos preços da eletricidade e do gás, face à subida que tinham tido em outubro de 2021, contribuiu para esta moderação da inflação, segundo o INE espanhol.

Também o vestuário e o calçado influenciaram este comportamento da inflação em outubro, porque as novas coleções chegaram às lojas com aumentos de preços inferiores aos do mesmo mês de 2021.

No outro extremo, estão os alimentos e bebidas não alcoólicas, que "mais influenciaram" o aumento da inflação em outubro, segundo o INE espanhol.

Neste caso, houve um aumento de preços de 15,4%, comparando com outubro de 2021, a maior subida desde janeiro de 1994.

Segundo o INE de Espanha, destacam-se, neste caso, os aumentos nos legumes e hortaliças, leite, queijo, ovos e carne.

Sem os preços dos alimentos não elaborados e da energia (inflação subjacente), a variação dos preços em outubro em Espanha foi 6,2%, menos duas décimas do que em agosto.

Comparando com setembro, os preços em Espanha aumentaram 0,3% em outubro.

Outubro é assim o terceiro mês consecutivo de moderação da inflação em Espanha, que foi 10,5% em agosto e 8,9% em setembro.