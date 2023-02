Inflação em França acelera para 6,2% em fevereiro

© AFP

A inflação homóloga em França subiu para 6,2% em fevereiro, mais duas décimas do que em janeiro, principalmente devido à alimentação e serviços, segundo a primeira estimativa do indicador do instituto nacional de estatística francês (INSEE), hoje divulgada.

O aumento dos preços dos alimentos entre fevereiro de 2022 e o mesmo mês deste ano é de 14,5%, em comparação com a subida homóloga de 13,3% registada em janeiro, disse o INSEE num comunicado.

A diferença é particularmente acentuada para os produtos frescos, com um aumento de 14,2% em fevereiro, em comparação com 10,2% em janeiro.

O outro fator importante na aceleração da inflação são os serviços, com um aumento homólogo de 2,9% em fevereiro, contra 2,6% em janeiro.

No caso dos bens manufaturados, este aumento subiu para 4,6% em fevereiro, mais uma décima de ponto percentual do que no mês anterior.

Os preços da energia, por seu lado, subiram 14% nos doze meses até fevereiro, contra 16,3% em janeiro.