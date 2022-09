Inflação em França cai em setembro para 5,6%

Montmartre, Paris © Alain Jocard/AFP

A inflação em França atingiu 5,6% em setembro, segundo dados provisórios divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INSEE), uma queda de 0,3 pontos percentuais em relação a agosto.

Esta redução da inflação deve-se a um abrandamento do aumento dos preços da energia, nos serviços, destaca o INSEE em comunicado.

O aumento da energia foi de 17,8% em setembro, quando tinha sido de 22,7% no mês anterior.

Nos serviços, a progressão foi de 3,2% em setembro, face a 3,9% em agosto, um decréscimo habitual nesta altura do ano no final da época turística, mas mais acentuado.

Pelo contrário, o preço dos alimentos subiu este mês para 9,9%, face a 7,9% em agosto.

O mesmo aconteceu com os manufaturados, com um aumento de 3,6% em setembro, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior.

Se considerado o mês de setembro isoladamente, os preços ao consumidor caíram 0,5%.