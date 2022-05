Inflação? Ministra sugere a britânicos que trabalhem mais horas ou mudem de emprego

© Neil Hall/EPA

Perante o aumento do custo de vida, a subsecretária de Estado Parlamentar, Rachel Maclean, sugeriu que as pessoas com mais dificuldades financeiras deveriam trabalhar mais horas ou mudar para um emprego mais bem pago. Em entrevista à Sky News, a governante disse que essas são algumas das formas que poderão ajudar as famílias a "proteger-se" da subida dos preços.

Rachel Maclean afirmou que o Governo britânico está a analisar a questão, dado que os consumidores estão a enfrentar "pressões de curto prazo", como contas elevadas de energia e alimentos, e acrescentou que, em breve, deverá chegar "mais ajuda".

"A longo prazo, precisamos de ter um plano para fazer a economia crescer e garantir que as pessoas possam proteger-se melhor, seja trabalhando mais horas ou mudando para um emprego melhor remunerado. São ações de longo prazo, mas é nisso que estamos focados enquanto Governo", sublinhou.

Confrontada com o facto de muitas pessoas terem três empregos diferentes e, ainda assim, recorrerem a bancos alimentares, a subsecretária de Estado Parlamentar referiu: "Quando as pessoas estão a enfrentar problemas com os seus orçamentos, nós ouvimos muitas vezes que um dos obstáculos - e pode não ser - é trabalhar mais horas ou até mesmo mudar para um emprego mais bem remunerado. Claro, é uma situação individual, dependendo da situação da família em particular, mas é por isso que os centros de emprego existem."

"Portanto, algumas pessoas poderão trabalhar horas adicionais, mas é claro que não vai funcionar para pessoas que já estão em três empregos", notou.

Peter Kyle, do Partido Trabalhista, criticou os comentários de Maclean, descrevendo um momento "extremamente difícil" nos bancos alimentares, onde conheceu uma mãe solteira com dois empregos.

"A ideia de que ela poderia trabalhar mais e não passar mais tempo com a sua família está desconectada da realidade da vida das pessoas", disse.

Para o deputado trabalhista, os ministros devem "resolver os problemas económicos que as famílias têm e que foram causados pelos problemas económicos que o país enfrenta". "Os seus trabalhos como políticos não são apenas dizer às pessoas para trabalharem mais. É realmente aceitar a realidade de que, por causa das decisões que estão a tomar em Westminster, as pessoas não podem mais ter uma dieta decente."

A porta-voz do Partido Liberal Democrata, Wendy Chamberlain, defendeu: "Então, a resposta dos conservadores à emergência do custo de vida é que as pessoas deveriam ganhar mais? Isso mostra o quão fora da realidade estão."

"Milhões de famílias tiveram que fazer grandes cortes e aceitar trabalho extra para enfrentar a crise do custo de vida. Eles simplesmente não podem fazer mais nada", lamentou.