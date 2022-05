Inflação na Alemanha atinge máximo de 40 anos em abril

Berlim © EPA

A inflação homóloga na Alemanha fixou-se nos 7,4% em abril, o nível mais alto em mais de 40 anos, principalmente devido à guerra na Ucrânia, segundo os dados finais divulgados esta quarta-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis).

Em comparação com março, o índice de preços no consumidor (IPC) aumentou 0,8%, acrescenta o comunicado da Destatis.

"A taxa de inflação atingiu assim um novo pico na Alemanha unificada pelo segundo mês consecutivo", disse o presidente da Destatis, Georg Thiel.

Já em março, a inflação subiu para 7,3%, principalmente devido à evolução dos preços da energia.

Particularmente notável em abril foi o aumento acima da média dos preços dos alimentos, nos quais os efeitos da guerra na Ucrânia estão a tornar-se cada vez mais visíveis.

Os preços da energia, em particular, subiram acentuadamente desde o início da guerra e têm um impacto considerável na taxa de inflação.

A última vez que uma taxa de inflação tão elevada foi registada na antiga Alemanha Ocidental foi no Outono de 1981, quando os preços do petróleo também subiram acentuadamente devido à primeira Guerra do Golfo entre o Iraque e o Irão.

Isto foi agravado por problemas de abastecimento devido à rutura das cadeias de abastecimento em consequência da pandemia de coronavírus e dos aumentos significativos de preços nas fases económicas anteriores.

Os preços dos bens no seu conjunto aumentaram 12,2% em abril de 2022 face ao mesmo mês de 2021.

A energia aumentou 35,3% em termos homólogos em abril, depois de ter aumentado 39,5% em março.

Os preços dos alimentos subiram 8,6% para as famílias alemãs em abril, reforçando a tendência ascendente dos preços após um aumento de 6,2% em março.