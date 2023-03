Inflação na zona euro abrandou para 6,9% no mês de março

A taxa de inflação anual da zona euro diminuiu para 6,9% em março © Stringer/AFP

A taxa de inflação da zona euro diminuiu para 6,9% em março. É o quinto mês consecutivo de abrandamento, depois de ter estado nos 8,6% em janeiro e nos 8,5% em fevereiro, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat.

As menores taxas de inflação foram registadas no Luxemburgo (3%), Espanha (3,1%) e Holanda (4,5%), por outro lado, as mais altas registam-se na Letónia (17,3%), Estónia (15,6%) e Lituânia (15,2%). Em Portugal, a taxa de inflação, medida pelo Índice harmonizado de preços no consumidor, esteve nos 8,6% em março, uma descida de 0,6% face ao mês de fevereiro.

Apesar do constante aumento dos custos dos alimentos e das bebidas, a taxa de inflação dos Estados-membros tem estado a diminuir, na grande maioria dos países, desde o início do ano, superando as expectativas dos analistas de mercado.

Conforme a análise do Eurostat sobre os principais componentes de inflação da zona euro, os alimentos, o álcool e o tabaco foram os bens com a maior variação no mês de março, 15,4% face aos 15% de fevereiro. Seguindo-se os bens industriais não energéticos (6,6% face a 6,8% em fevereiro), serviços (5% em comparação a 4,8% em fevereiro) e a energia, que registou -0,9% em comparação com os 13,7% em fevereiro.

Apesar de a taxa de inflação da zona euro estar a abrandar desde outubro, esta taxa ainda permanece muito acima da meta de 2% do Banco Central Europeu.