Informação de eleitores britânicos exposta por ataque informático

Os piratas acederam aos sistemas do organismo pela primeira vez em agosto de 2021 © AFP (arquivo)

Por Lusa 09 Agosto, 2023 • 13:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um ataque informático realizado por "atores hostis" expôs dados de cidadãos registados no recenseamento eleitoral do Reino Unido entre 2014 e 2022, avançou na terça-feira a Comissão Eleitoral britânica.

O organismo detalhou em comunicado que identificou a "atividade suspeita" em outubro de 2022, após o que descobriu que os piratas tinham acedido aos seus sistemas pela primeira vez em agosto de 2021.

Os atacantes "foram capazes de aceder a cópias de referência dos registos eleitorais", que, no momento do ataque, "incluíam o nome e a direção das pessoas que no Reino Unido estivessem registadas para votar entre 2014 e 2022, bem como os nomes dos votantes registados no estrangeiro", indicou a Comissão Eleitoral.

Shaun McNally, diretora executiva do organismo, realçou que "o processo democrático do Reino Unido está significativamente descentralizado e os aspetos-chave continuam baseados em documentação", pelo que "seria muito difícil utilizar um ataque informático para influenciar" umas eleições.