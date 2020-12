Iniciativa global que vai distribuir vacinas entre os mais pobres desmente dificuldades financeiras

Enquanto as vacinas não estão à disposição a Covax está a distribuir meios de diagnóstico e algumas terapêuticas © EPA

Por Margarida Serra 18 Dezembro, 2020 • 14:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta semana a agência Reuters teve acesso a documentos internos enviados ao conselho de administração da Aliança Global para a vacinação, um dos parceiros da iniciativa Covax. São documentos em que se alerta para o perigo que a iniciativa global corre por causa da falta de financiamento, riscos relacionados com o fornecimento das vacinas e a complexidade dos contratos.

A TSF contactou a Organização Mundial de Saúde, outros dos parceiros da Covax, para saber se a distribuição de vacinas pelos países mais pobres corre riscos. Numa resposta enviada por escrito à redação, a OMS garante que os documentos internos que foram divulgados colocam apenas cenários. Perante uma tarefa tão grande e complexa é necessário avaliar todos os riscos para poder antecipadamente criar soluções. A OMS diz ainda que há uma responsabilidade de compartilhar esses cenários com o conselho de administração.

A OMS diz assim que os cenários de risco que foram traçados são meras possibilidades porque no momento a realidade é uma colaboração sem precedentes entre todos os envolvidos. Houve ainda um reforço por parte dos doadores que defendem um acesso global às vacinas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde os participantes estão a trabalhar de forma árdua para que a distribuição seja possível e adianta que as vacinas podem ser compradas diretamente ou doadas por outros países.

Enquanto as vacinas não estão à disposição a Covax está a distribuir meios de diagnóstico e algumas terapêuticas de que os países precisam de forma urgente.

A Covax que envolve 190 países é uma iniciativa global de distribuição justa das vacinas contra a Covid-19 foi uma ideia da Organização Mundial de Saúde que tem como parceiros a aliança global para a vacinação, criada pela fundação Bill e Melinda Gates, e a Coligação para as inovações de preparação das pandemias.

A Organização Mundial de Saúde fez entretanto saber que as vacinas vão começar a ser distribuídas nos países mais pobres no início do próximo ano.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19