Inspeção encontra 16 migrantes a bordo de ferry que seguia para a Irlanda

Foram encontrados, com vida, 16 migrantes que seguiam a bordo de um ferry com destino à Irlanda fechados num contentor. O anúncio desta descoberta foi feita pela empresa operadora do ferry, a sueca Stena Line.

A operação que culminou na descoberta dos grupo era uma inspeção de rotina ao barco que tinha saído do porto francês de ​​​​​​​Cherbourg com destino a Rosslare, na Irlanda. A chegada do ferry estava marcada para as 15h30 desta quinta-feira, sendo que as autoridades para a imigração foram avisadas da situação.