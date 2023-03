Inspetores da ONU comprovam que urânio desaparecido está na Líbia

Os investigadores da ONU confirmaram a presença do urânio natural na Líbia © Andrej Ivanov/AFP

Um grupo de investigadores comprovou que o urânio desaparecido está na Líbia. Numa visita ao sul do país do Magrebe, os inspetores comprovaram a presença de contentores com urânio natural que tinham sido dados como desaparecidos e foram depois detetados por forças militares, revela a agência nuclear das Nações Unidas.

A Agência Internacional de Energia Atómica informou que os inspetores da ONU visitaram a área na terça-feira e confirmaram a presença do urânio natural, embora admitam que uma "quantidade relativamente pequena" ainda não tinha sido contabilizada.

No entanto, acrescentaram que não há risco de radiação imediato no local e que o diretor-geral, Rafael Mariano Grossi, já tinha informado os estados-membros desta descoberta na sexta-feira.