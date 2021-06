Instituto Tony Blair alerta para risco de variante Delta em África

Os autores do estudo urgem também os decisores a usar os dados disponíveis © Michele Spatari/AFP

Por Lusa 29 Junho, 2021 • 07:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A variante Delta e outras novas variantes da Covid-19 ameaçam sobrecarregar os sistemas de saúde africanos tal como aconteceu na Índia em abril, alerta um estudo do Instituto Tony Blair (TBI) publicado esta terça-feira.

Intitulado "Variantes em África: Recomendações para Prevenir uma Pandemia Duradoura", o estudo sugere aos governos africanos apostar na capacidade de sequenciação genómica para identificar variantes do coronavírus SARS-CoV-2 e outros patógenos infecciosos.

Os autores urgem também os decisores a usar os dados disponíveis e a aderir a plataformas mundiais de partilha de dados para manter sob vigilância mutações e saber quais podem ser mais perigosas.

Sobre as vacinas, o estudo recomenda que procurem abastecer-se de vacinas contra a Covid-19 para além das cedidas através da Covax, a iniciativa liderada pela Organização Mundial de Saúde que visa assegurar vacinas a países de médio e baixo rendimento.

Num prefácio ao documento, o antigo primeiro-ministro britânico e presidente executivo do TBI, Tony Blair, instou governos africanos a tratarem as novas variantes como fizeram com os primeiros casos de Covid-19, desencadeando os sistemas de rastreamento, vigilância e testes e também restrições e medidas de distanciamento social destinadas a conter a transmissão.

"Grande parte de África escapou até agora do pior da pandemia de Covid-19", saudou Blair, porém avisou que isto "pode estar prestes a mudar, devido à disseminação de novas variantes, incluindo, mas não se limitando, à variante Delta, num continente onde muito poucas pessoas foram vacinadas".

Dados citados pelo TBI destacam que, embora o continente tenha 17% da população mundial, só registou 2,9% dos casos globais e 3,5% das mortes.

Segundo o portal Our World in Data da Universidade de Oxford, 2,6% da população africana foi vacinada com uma primeira dose, enquanto na percentagem de pessoas que receberam a primeira toma no Reino Unido é de 84,4%, 54% nos Estados Unidos e 50% na União Europeia.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 181 026 547 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17 086 pessoas e foram confirmados 875.449 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19