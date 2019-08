A passadeira dos Beatles 50 anos depois da famosa fotografia

A rua Abbey Road encheu-se no dia em que faz 50 anos que os Beatles tiraram a famosa fotografia na passadeira.

08 Ago, 2019

Centenas de pessoas juntaram-se, esta quinta-feira, naquela que é talvez a mais famosa passadeira do mundo. O encontro serviu para assinalar o dia em que os Beatles criaram aquela que é também uma das mais famosas capas de discos da história da música.

É uma imagem que tem sido repetida inúmeras vezes pelos fãs da banda de Liverpool.

Na fotografia, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr caminham calmamente sobre uma passadeira para peões. A rua chama-se Abbey Road e é ali o estúdio da EMI, onde o álbum com o mesmo nome foi gravado.

Naquele dia 8 de agosto de 1969, o fotógrafo escocês tirou apenas seis fotos da banda a atravessar a rua. A quinta tentativa acabou por ser escolhida para a capa do álbum. O disco saiu cerca de um mês e meio depois: 26 de setembro.

Na imagem vê-se Lennon, com um fato branco, a liderar a comitiva. Depois, o baterista, de preto, enquanto Mccartney está descalço, de cigarro na mão e descompassado face aos outros. George Harrisson veste ganga azul. Ao fundo, está estacionado um Volkswagen carocha.

O carro voltou esta quinta-feira ao sítio onde ficou para sempre imortalizado para ficar na recordação das centenas de pessoas que têm passado por lá ao longo do dia.

O estúdio e a passadeira de Abbey Road são património nacional britânico desde 2010.

Abbey Road, o álbum dos Beatles que está prestes a celebrar 50 anos, é considerado como um dos melhores do quarteto de Liverpool.

Para assinalar o aniversário vai ser editada a 27 de setembro uma edição especial, com as 17 faixas do disco em estéreo e 23 outras gravações que fizeram parte das sessões de estúdio.