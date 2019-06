A primeira caixa de ferramentas da humanidade foi encontrada na Etiópia

Trabalho arqueológico © Henry Romero/Reuters

As buscas começaram em 2013, quando equipa de antropólogos viu a ponta de uma das ferramentas sobressair à superfície do solo. Depois de vários anos de escavações, cerca de 300 peças, na maioria pequenas e afiadas, foram encontradas. A descoberta foi feita numa zona desértica da Etiópia, conhecida como Bokol Dora, junto de um riacho extinto, e acredita-se que esta região tenha sido o berço da humanidade.

O paleontólogo espanhol Manuel Domínguez-Rodrigo afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal El País , que esta descoberta "é muito importante" porque "é uma janela aberta sobre o que faziam os humanos há 2,58 milhões de anos".

A mesma equipa encontrou, a cinco quilómetros de Bokol Dora, os restos mortais do humano mais antigo identificado nesta região. A mandíbula e os molares pequenos descobertos levam a crer que este ser tenha vivido há 2,8 milhões de anos.

Todas estas descobertas reforçam a ideia de que "os primeiros humanos estavam aqui", acrescentou Manuel Domínguez-Rodrigo, que trabalha na Tanzânia, numa zona onde foram encontrados os primeiros objetos feitos pelos hominídeos.

Nem todos os antropólogos concordam

Porém, a denominação de "caixa de ferramentas mais antiga da humanidade" não convence outros antropólogos. "Até que investigações posteriores confirmem a idade, não creio que as ferramentas de Bokol Dora sejam as mais antigas", afirmou Mohamed Sahnouni, do Centro Nacional de Investigação sobre Evolução Humana, em Burgos, Espanha. No ano passado, Mohamed Sahnouni apresentou outro conjunto de ferramentas, encontrado na Argélia, com 2,4 milhões de anos.

Até agora, as ferramentas consideradas mais antigas da humanidade foram descobertas em 1997, por Sileshi Semaw, e são mais conhecidas por ferramentas de Gona. O autor desta descoberta firmou que "a datação de Bokol Dora é incerta" pois a polaridade deve "ser usada como datação de apoio e nunca como referência".

Assim, a disputa pelo título de caixa de ferramentas mais antiga está comprometida por escassos mil anos, num universo de evoluções dos hominídeos.

As ferramentas mais antigas que se conhecem datam 3,3 milhões de anos. Eram martelos, feitos de pedra, que seriam usados por chimpanzés ou outros macacos.

A nova "caixa de ferramentas" encontrada encaixa entre as de Gona, mais polidas e trabalhas, e os martelos usados há mais de três milhões de anos, que eram mais rudimentares.