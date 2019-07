Abusos das autoridades. Filipinas reage a resolução da ONU ameaçando com "consequências"

Lusa Por 11 Julho, 2019 • 15:38 Partilhar este artigo Facebook

O Governo filipino assegurou que terá "consequências de longo alcance" a resolução aprovada esta quinta-feira pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para abrir uma investigação sobre os abusos cometidos pelas autoridades durante a guerra contra as drogas.

"Não vamos tolerar qualquer forma de desrespeito ou atos de má-fé", alertou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Teodoro Locsin, em comunicado, acusando os 18 países que votaram a favor de serem "os piores inimigos" das Filipinas ou "falsos amigos".

Teodoro Locsin salientou que a resolução, com 14 votos contra e 15 abstenções, não foi "adotada universalmente", portanto, a sua validade é "altamente questionável".

O Conselho dos Direitos Humanos da ONU pediu esta quinta-feira a realização de um "relatório completo" sobre as Filipinas e as alegadas transgressões em matéria de direitos humanos cometidas pelas autoridades daquele país, nomeadamente no contexto de uma campanha antidrogas.

O pedido do Conselho dos Direitos Humanos da ONU consta numa resolução aprovada no seio daquele órgão com sede em Genebra que integra 47 países. Com 18 votos favoráveis, 14 contra e 15 abstenções, a resolução, defendida pela Islândia, foi adotada com o apoio dos países da União Europeia (UE), do Canadá e da Nova Zelândia.

O ministro filipino acusou os países que apoiaram a resolução - entre eles Espanha, Itália, Reino Unido, Argentina, México, Peru ou Uruguai - de votar incitados por "informações falsas de fontes que vendem as suas mentiras por dinheiro", em alusão às organizações de direitos humanos que fizeram campanha pelo sim antes da votação.

"Esta resolução não é um triunfo dos direitos humanos, mas sim uma paródia", afirmou o chefe da diplomacia das Filipinas.

A resolução do Conselho salienta que "desde o anúncio da campanha antidrogas nas Filipinas, em meados de 2016, têm existido denúncias do assassínio de milhares de traficantes e de alegados consumidores de drogas".

Segundo as autoridades filipinas, 5.300 pessoas foram mortas pela polícia ao abrigo desta campanha, mas as organizações de defesa dos direitos humanos acreditam que este número pode ser multiplicado por quatro.

A resolução do Conselho pede à Alta Comissária para os Direitos Humanos, a antiga Presidente chilena Michelle Bachelet, para preparar "um relatório escrito abrangente sobre a situação dos direitos humanos nas Filipinas".

O texto também insta o Governo filipino a "tomar todas as medidas necessárias para prevenir execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados, para realizar investigações imparciais e levar os responsáveis à justiça".

A Amnistia Internacional também pediu à ONU que investigasse os assassínios "sistemáticos".