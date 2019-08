Acabou o "asilo". Polícia grega autorizada a intervir livremente em universidades

© Costas Baltas/Reuters

O parlamento grego aprovou hoje o projeto-lei que entre outros pontos elimina o "asilo universitário" que proibia a intervenção policial nas faculdades sem autorização do reitor à exceção de delitos graves.

A Nova Democracia (ND), o partido conservador no poder e com maioria absoluta no hemiciclo e o ultranacionalista Solução Grega (EL) votaram a favor da eliminação desta disposição, que segundo o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis converteu as universidades em centro de contrabando, droga e criminalidade.

O chefe do executivo grego prometeu que esta alteração à legislação seria uma das primeiras medidas que seria votada pelo seu gabinete.

"O Governo diz que quer abolir o 'asilo universitário porque nas faculdades há tráfico de drogas e outras coisas. O verdadeiro motivo é que não pretende que exista liberdade de expressão entre os estudantes", disse hoje à agência noticiosa Efe uma aluna da Faculdade de Direito da universidade nacional de Atenas durante uma manifestação estudantil.

"Há muitas outras medidas que poderiam ser tomadas para que as universidades fossem mais seguras, para tirar das ruas os toxicodependentes, mas deixam-nos ali e assim têm uma desculpa para que a polícia entre na faculdade", acrescentou.

O "asilo universitário" foi instaurado na Grécia após a queda da ditadura militar em 1974, para terminar com a contínua presença policial nas universidades.

Em particular, o surgimento em 1973 do movimento estudantil que conduziu à ocupação do Politécnico de Atenas, e a sua brutal repressão com dezenas de mortos, foi a principal justificação para a aprovação do "asilo".

Em 2011 este estatuto foi eliminado pelo governo do Pasok (social-democrata) de George Papandreou, mas mais tarde o executivo do Syriza (esquerda) liderado por Alexis Tsipras recuperou a medida.