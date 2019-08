Adolescente suspeito de empurrar criança de 10.º andar acusado de tentativa de homicídio

© Neil Hall/EPA

Foi acusado de tentativa de homicídio o jovem de 17 anos que este domingo empurrou uma criança da varanda situada no 10.º andar da galeria Tate Modern, em Londres, Reino Unido.

Será ouvido em tribunal esta terça-feira, avança a Reuters.

O menino de seis anos foi encontrado no telhado do quinto andar do edifício e transportado de helicóptero para o hospital, onde permanece em estado crítico, mas estável.

O adolescente foi detido de imediato pela polícia britânica, por suspeita de "tentativa de homicídio". Ficou na varanda, rodeado de turistas, e não resistiu à detenção.

Testemunhas dizem ter ouvido o impacto da queda e os gritos da mãe à procura do filho.

Nada indica que a vítima, de nacionalidade francesa, conhecesse o jovem que o empurrou. A polícia fala de "um incidente isolado sem motivo aparente".

A Tate Modern, galeria situada na margem do rio Tamisa, foi imediatamente encerrada e os visitantes encaminhados para fora do edifício.