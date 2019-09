Aeroporto do Dubai suspenso por suspeita de presença de drones

O Aeroporto Internacional do Dubai é dos mais movimentados do mundo © Reuters

Por Lusa 22 Setembro, 2019 • 19:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O aeroporto internacional do Dubai, um dos mais movimentados do mundo, suspendeu este domingo a atividade por 15 minutos e foi obrigado a desviar dois voos por causa da suspeita da presença de 'drones' no local.

Pub Pub

Em comunicado, a operadora Aeroportos do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, confirmou que a atividade aérea esteve suspensa ao início da tarde, hora local, por 15 minutos e que foram desviados voos, provenientes de Singapura e da Índia, para outros aeroportos deste Estado.

Pub Pub

A medida foi tomada por precaução devido à suspeita de movimentações de pequenos aparelhos não tripulados, designados de 'drones', tendo sido já retomada a normalidade.

As autoridades consideram que a presença regular de 'drones' nas imediações e dentro de aeroportos é uma "séria violação" das regulações vigentes de segurança na aviação.

Os dados mais recentes, de 2017, indicam que o aeroporto internacional do Dubai registou um tráfego de 88 milhões de passageiros de vários países, o que representou um aumento de 5,5% face a 2016.