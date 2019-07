Ainda pode haver investidura em Espanha. Unidas Podemos lança última proposta

A proposta surgiu numa altura em que Sánchez alegava que o ponto da discórdia com o Unidas Podemos não era o programa, mas os ministérios © Reuters

O Unidas Podemos atirou mais uma proposta a Sánchez, apesar de ter revelado que iria abster-se. Abdica da pasta do Trabalho em troca de políticas ativas de emprego. Esta pode ser a última oportunidade de haver formação de um Governo de coligação esta quinta-feira.

A proposta surgiu numa altura em que Sánchez alegava que o ponto da discórdia com o Unidas Podemos não era o programa, mas os ministérios.

O Unidas Podemos anunciou neste início de tarde que iria abster-se e assim impedir a investidura do socialista. O partido de Iglesias insistiu ainda assim e lançou uma última oferta 'in extremis' para ter o Ministério do Trabalho, uma vice-presidência social e as pastas de Saúde e Ciência.

A proposta anterior do Unidas Podemos incluía uma vice-presidência, o Ministério da Saúde, Ensino Superior, Trabalho e Ciência.