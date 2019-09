Por TSF 05 Setembro, 2019 • 00:23 Partilhar este artigo Facebook

Os soldados do exército instalaram uma base na cidade para conseguirem executar operações de combate às queimadas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil, Novo Aripuanã e Lábrea, ambas no sul da Amazónia, estão tal como Apuí entre as cidades que mais registaram focos de incêndio.

O número de incêndios, em agosto, na Amazónia triplicou em relação ao ano passado, fazendo com que este mês de agosto fosse o pior desde 2010.