Apreendidos 125 quilos de corno de rinoceronte no Vietname

Os cornos de rinoceronte são muito populares sendo que um quilo pode chegar a custar 54.000 euros © Susan Roehl/Flickr

Um total de 55 peças de corno de rinoceronte, com 125 quilos, foram apreendidas no aeroporto de Hanói, avançaram hoje as autoridades, numa altura em que o país tenta conter o tráfico de animais selvagens.

O Vietname é um local de consumo e centro de contrabando deste tipo de fauna selvagem que pode gerar mil milhões de euros.

Uma carga cuidadosamente dissimulada em moldes de gesso despertou as suspeitas das autoridades e conduziu, na quinta-feira, à descoberta de 125 quilos de corno de rinoceronte no Aeroporto Internacional Noi Bai, em Hanói.

Imagens da apreensão mostram pedaços de corno de rinoceronte em cima de uma mesa e polícias a partir os moldes de gesso, tendo um dos agentes envolvidos avançado que demorou meio dia a parti-los, citado pela agência de notícias francesa France Presse.

O país de origem da carga não é conhecido.

Os cornos de rinoceronte são muito populares sendo que um quilo pode chegar a custar 54.000 euros. Transformado em pó, é procurado no Vietname por alegadas propriedades afrodisíacas e medicinais.

Também na quinta-feira, a polícia prendeu três suspeitos após a descoberta de sete tigres congelados dentro de um carro num estacionamento em Hanói.

Na semana passada, as autoridades em Singapura apreenderam quase nove toneladas de marfim destinado ao mercado do Vietname.

Presas de elefante, tigres e cornos de rinoceronte são vendidos no mercado negro no Vietname ou contrabandeados para a China.

Há algum tempo, Hanói está comprometida no combate ao contrabando de animais, mas os mais conservadores acreditam que o mercado negro continua devido a falhas nos controles de fiscalização.