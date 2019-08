A viagem de Greta Thunberg terminou. Depois de duas semanas no mar a bordo de um veleiro ecológico cedido pelo filho da princesa Carolina do Mónaco, a jovem ativista ambiental sueca chegou a Nova Iorque. O objetivo era participar numa cimeira da ONU e numa série de iniciativas de alerta para as alterações climáticas sem poluir o ambiente.