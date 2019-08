"As mulheres brasileiras devem estar envergonhadas do seu Presidente"

"Como tenho muita estima e respeito pelo povo do Brasil, espero que em breve tenham um Presidente à altura do cargo", acrescentou © Philippe Wojazer/Reuters

Emmanuel Macron reagiu à tentativa de Bolsonaro de ridicularizar a mulher do Presidente francês na rede social Facebook. "As mulheres brasileiras deveriam ter ver vergonha do Presidente Jair Bolsonaro", respondeu.

Os dois líderes entraram inicialmente em conflito devido à posição de Macron quanto aos incêndios na floresta amazónica. Na perspetiva do estadista francês, Bolsonaro errou por "mentir quanto à política de mudança climática".

O Presidente brasileiro comparou os olhares da sua mulher, Michelle, de 37 anos, e o da mulher de Macron, Brigitte, de 66 anos. "Não humilhe o homem", escreveu Bolsonaro, num comentário amplamente criticado como sexista.

Agora, questionado sobre o incidente numa conferência de imprensa em Biarritz, onde os líderes do G7 estão reunidos, Macron afirmou que os comentários do Presidente do Brasil foram "extremamente desrespeitosos" em relação à sua mulher. "É triste, é triste, sobretudo para ele e para os brasileiros", disse Macron. "As mulheres brasileiras deverão sentir-se envergonhadas do seu presidente."

"Como tenho muita estima e respeito pelo povo do Brasil, espero que em breve tenham um Presidente à altura do cargo", acrescentou ainda.

O Brasil ficou irritado depois de Macron ter publicado no Twitter uma fotografia da Amazónia em chamas, junto da frase: "A nossa casa está a queimar-se. Literalmente." Macron acredita que foi "enganado" por Bolsonaro sobre o seu grau de compromisso com o combate às alterações climáticas.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Bolsonaro criticou a aplicação das regulamentações ambientais no Brasil e anunciou a intenção de desenvolver a região amazónica, onde o desmatamento por madeireiros, especuladores e o setor agropecuário aumentaram em 2019.