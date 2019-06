Ataque com drone em aeroporto saudita faz um morto e sete feridos

© Faisal al Nasser/Reuters (arquivo)

Um ataque com drones lançado pelo movimento Houthi, do Iémen, contra o aeroporto de Abha, na Arábia Saudita, matou pelo menos uma pessoa e feriu outras sete. Os números são avançados pela coligação de forças liderada pelas sauditas que combate o movimento Houthi.

Pub Pub

"Um ataque da autoria do grupo Houthi, apoiado pelo Irão, atingiu o aeroporto de Abha, matando um residente sírio e sete civis", anunciou a coligação na televisão estatal saudita.

Antes, já a TV Al-Masirah - propriedade do Houthi - anunciava que o movimento tinha atacado os aeroportos de Abha e Jizan, sendo que este último não foi confirmado.

A televisão saudita Al Arabiya dá conta de que um drone terá atingido o parque de estacionamento do aeroporto de Abha, que recebe rotas domésticas e regionais e está situado cerca de 200 quilómetros a norte da fronteira com o Iémen. Os voos chegaram a estar suspensos, mas já foi retomada a atividade normal do aeroporto.