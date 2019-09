Por TSF 11 Set, 2019 • 16:49

A cidade de Lahou Kpanda, na Costa do Marfim, está a desaparecer devido à erosão costeira. O problema tem décadas e a cidade até já foi deslocada 18 quilómetros para o interior. Mas há quem resista e sinta a angústia de ver tudo a afundar e os corpos sepultados no cemitério local a flutuar nas ondas do mar.

