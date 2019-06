Atriz brasileira Gabi Costa morre aos 33 anos

© Rachel Cunha/Divulgação

A atriz brasileira Gabi Costa, de 33 anos, morreu devido a uma paragem cardiorrespiratória, na noite deste domingo.



De acordo com a Globo , a artista foi encontrada desmaiada em casa e transportada para o hospital, mas acabou por não resistir.



"Infelizmente confirmamos o falecimento da atriz Gabi Costa neste domingo, dia 2, decorrente de causa cardiorrespiratória. Consternada, a família agradece as manifestações de carinho e pede privacidade nesse momento de dor. Gabi Costa é doadora de órgãos e estará sempre viva em nossas lembranças e na memória daqueles que terão uma nova chance em seu gesto", refere a assessoria de imprensa da atriz, citada pelo jornal brasileiro.



A atriz de 33 anos fazia parte do elenco de 'Órfãos da terra'. Depois de participar na 'Malhação', a série que a tornou conhecida, Gabi Costa representou em novelas como 'O rebu' e 'Sol nascente', mas também em espetáculos humorísticos como 'Aventuras do Didi', 'Zorra Total', 'A grande família' e 'Tapas e beijos'.