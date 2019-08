Avaria deixa seis mil malas em terra no Aeroporto de Bruxelas

© Pixabay

Cerca de seis mil malas ficaram, este sábado, no aeroporto internacional de Bruxelas, na Bélgica, devido a uma avaria, ao início da manhã, no sistema de bagagens num dos dias mais movimentados do ano devido às férias de verão.

Apesar de o problema ter sido resolvido ainda durante a manhã, o caos gerado fez com que muitos aviões, particularmente os da companhia Brussels Airlines, continuassem a deslocar ao longo do dia sem a bagagem de todos os passageiros a bordo, segundo informação do porta-voz do aeroporto.

"As malas não despachadas hoje de manhã, juntamente com as que entraram no sistema atingiram um volume excecional de bagagem difícil de gerir a curto prazo", disse o porta-voz, adiantando que alguns voos descolaram com metade da bagagem e outros sem qualquer mala no porão.

Este é um dos fins de semana com maior tráfico no aeroporto de Bruxelas, com cerca de 83 mil passageiros previsto hoje e 89 mil no domingo.