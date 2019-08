© Juan Francisco Moreno/EPA

Um avião militar espanhol caiu ao mar, esta manhã, na zona do Zoco de La Manga, na região de Múrcia, anunciou o porta-voz da Proteção Civil de Espanha, em declarações à EFE. De acordo o jornal El Mundo , o acidente provocou a morte do piloto, o único tripulante do avião.

O Ministério da Defesa de Espanha confirmou a morte do piloto do avião, apesar de este se ter ejetado antes do aparelho cair no mar. O piloto era, ainda de acordo com o Ministério da Defesa espanhol, o único tripulante da aeronave.

As equipas de socorro que fizeram parte do resgate encontraram restos mortais e, "à falta de confirmação forense, pode-se dizer que o piloto morreu", revelaram fontes do ministério, citadas pela agência Efe.

O 112 espanhol adiantou que o alerta para o acidente de aviação foi dado às 9h38 (hora local, 8h38 em Lisboa).

O autarca de San Javier (município espanhol situado na província de Múrcia), José Miguel Luengo, disse à Europa Press que o avião em causa era um C-101.

As praias de La Manga foram encerradas aos banhistas, durante as buscas.

Notícia atualizada às 13h01