Banhistas espanhóis surpreendidos com chegada de imigrantes à praia

As embarcações que transportam imigrantes clandestinos continuam a chegar a bom ritmo ao sul de Espanha, nomeadamente à região de Cádiz. Mas agora, em pleno verão, as praias estão cheias de banhistas, que assistem ao desembarque e às operações de vigilância das autoridades. Este ano, são menos que em 2018, mas as imagens continuam a impressionar.