Basílica da Natividade retirada da lista de Património Mundial em Perigo

A Basílica da Natividade, erguida no século IV pelo imperador romano Constantino no local onde, segundo a tradição cristã, Jesus nasceu, foi retirada da lista do Património Mundial em Perigo da Unesco.

Há sete anos a Basílica da Natividade entrou, ao mesmo tempo, em duas listas da UNESCO: Património Mundial e Património Mundial em Perigo, devido ao estado de degradação. Esta terça-feira deixoi a segunda.

Os últimos anos foram de muito trabalho para recuperar um local que ultrapassa o valor arquitetónico, destaca em declarações à TSF Ana Paula Amendoeira, vice-presidente em Portugal do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, da Unesco.

Ana Paula Amendoeira explica a importância da Basílica da Natividade 00:00 00:00

Localizada no coração de Belém, a Basílica da Natividade e a Rota da Peregrinação não são imunes ao conflito entre Israel e a Palestina.

O local inclui ainda conventos e igrejas latinas, ortodoxas gregas, franciscanas e arménias.