Bolsa de Londres atrasa abertura por problema com serviços comerciais

A bolsa de Londres atrasou esta sexta-feira o início da sessão devido a um problema com "os serviços comerciais" , indicou o mercado de valores londrino, citado pela EFE.

A última vez que houve um atraso significativo na abertura do mercado foi em junho do ano passado, com a bolsa a abrir uma hora mais tarde do que o habitual, devido a um "problema técnico".

A bolsa de Londres teria de abrir esta sexta-feira às 08h00 (a mesma hora em Lisboa).

As ações dos índices de referência Finantial Times 100 e 250 não estão a ser negociadas na praça londrina. A Bolsa de Valores do Reino Unido adianta, no entanto, que as ações de empresas fora destes índices estão abertas no mercado.



Os investidores dizem que este é um mau sinal num momento em que se anuncia uma recessão económica a par da saída do Reino Unido da União Europeia.