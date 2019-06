Bolsonaro demite ministro da Secretaria de Governo e anuncia general para o cargo

© Adriano Machado/Reuters (arquivo)

O chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, demitiu na quinta-feira o ministro da Secretaria de Governo, general Carlos dos Santos Cruz, substituindo-o por outro militar, o general Luiz Eduardo Baptista Pereira, anunciou o porta-voz da Presidência.

Santos Cruz foi notificado da sua demissão numa reunião com o Presidente e com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que ocorreu ao início da tarde de quinta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília.

De acordo com a imprensa local, a decisão foi atribuída a uma "falta de alinhamento político-ideológico" e confrontos com outros integrantes do próprio executivo.

Numa carta partilhada no Twitter da Secretaria do Governo, Santos Cruz esclarece que sai do Governo "por decisão" do Presidente Jair Bolsonaro, sem no entanto revelar os motivos que levaram à demissão.

Desde que chegou ao Governo, em janeiro deste ano, o agora ex-ministro esteve envolvido em polémicas com os filhos do chefe de Estado, assim como com o escritor e 'guru' de Bolsonaro, Olavo de Carvalho.

A viver nos EUA, o escritor e filósofo de extrema-direita publicou textos na rede social Facebook referindo-se a Santos Cruz como "bandidinho", "fracote" e "fofoqueiro", entre outros ataques.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Santos Cruz declarou que o filósofo é "desequilibrado" e que nunca se interessou pelas suas ideias.

Santos Cruz torna-se assim no terceiro ministro a deixar o executivo em menos de seis meses de gestão liderada por Jair Bolsonaro, após a exoneração dos responsáveis pelas pastas da Secretaria-geral, Gustavo Bebianno, e da Educação, Ricardo Vélez.

O general substituto, Luiz Baptista Pereira, é o atual chefe do comando Militar Sudeste.