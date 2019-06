Bombeiros combatem incêndio num bloco de apartamentos em Londres

Um incêndio deflagrou, na tarde deste domingo, num bloco de apartamentos num condomínio de luxo em Londres.

Nas imagens publicadas nas redes sociais é possível ver edifício de seis andares completamente engolido pelas chamas.

No local estão 100 bombeiros e, de acordo com a Reuters, não foram registados feridos até ao momento.

#Barking

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.



London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.



Video: @MarceVercellesi pic.twitter.com/cC0BYN6gGt