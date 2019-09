Boris Johnson nega ter mentido à rainha sobre suspensão do parlamento

Boris Johnson nega ter fugido à verdade à rainha Isabel II sobre as razões que levaram à suspensão do parlamento britânico durante cinco semanas, depois de um tribunal escocês ter determinado que a decisão é ilegal.

Numa entrevista ao jornal The Guardian e em resposta à pergunta se mentiu à rainha quando a aconselhou a suspender o parlamento, Boris garante que não.

"De maneira nenhuma. O Tribunal Superior em Inglaterra concorda plenamente connosco, mas o Supremo Tribunal terá de decidir", explicou Boris Johnson.

