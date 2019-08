Boris Johnson vai pedir à Rainha para manter Parlamento suspenso

O líder do Governo já tinha manifestado esta intenção, mas o pedido vai ser formalizado esta quarta-feira © Reuters

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai pedir à Rainha Isabel II que os trabalhos no Parlamento continuem suspensos até 14 de outubro.

O líder do Governo já tinha manifestado esta intenção, mas o pedido vai ser formalizado esta quarta-feira, um dia depois de o líder da oposição, Jeremy Corbyn, ter admitido uma união de esforços para impedir a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo no último dia de outubro.

Se os trabalhos no Parlamento inglês continuarem suspensos, é altamente improvável que Jeremy Corbyn consiga a aprovação de uma lei para travar o Brexit. Uma fonte do número dez de Downing Street sublinha que é tempo de o novo governo e Boris Johnson traçarem um plano para o país.

O Parlamento deveria retomar os trabalhos a 3 de setembro, e era esperado que os deputados se sentassem por duas semanas, antes de se separarem novamente para permitir que cada partido político nacional realizasse a sua conferência anual. De seguida, as atividades seriam recuperadas no início de outubro.

A BBC adianta que o Governo britânico vai reunir-se em videoconferência esta manhã.